Subterráneo vuelve al MMAMM con música, arte y propuestas creadas por adolescentes

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) será escenario de una nueva edición de Subterráneo, el festival artístico creado por y para adolescentes que busca generar un espacio de expresión, encuentro e intercambio entre jóvenes. La actividad se realizará el jueves 29 de octubre, de 18.30 a 21.30, en el subsuelo de la plaza Independencia, con entrada gratuita.

La propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Mendoza y surgió a partir del interés de los propios adolescentes que participan de la comunidad del museo. El objetivo es que puedan compartir sus producciones, conocer el trabajo de otros jóvenes y encontrar en el espacio cultural un lugar donde expresarse y desarrollar sus intereses por fuera de las pantallas.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

La segunda edición reunirá trabajos de estudiantes y jóvenes creadores de Mendoza, con propuestas vinculadas a distintas disciplinas. Entre las instituciones educativas de las que provienen los participantes se encuentran la Escuela Provincial de Bellas Artes, la Escuela Varas Gazari y la Escuela Vicente Zapata.

Durante la jornada se podrán recorrer producciones de dibujo, grabado y pintura, además de proyecciones audiovisuales. Las obras visuales se presentarán en un formato adaptado a las salas del museo, donde también se encuentra la muestra “Futuridades”, perteneciente al Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología (FLAT).