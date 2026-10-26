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CIUDAD DE MENDOZA

Subterráneo vuelve al MMAMM con música, arte y propuestas creadas por adolescentes

El festival tendrá su segunda edición este jueves 29 de octubre, en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza.

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) será escenario de una nueva edición de Subterráneo, el festival artístico creado por y para adolescentes que busca generar un espacio de expresión, encuentro e intercambio entre jóvenes. La actividad se realizará el jueves 29 de octubre, de 18.30 a 21.30, en el subsuelo de la plaza Independencia, con entrada gratuita.

La propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Mendoza y surgió a partir del interés de los propios adolescentes que participan de la comunidad del museo. El objetivo es que puedan compartir sus producciones, conocer el trabajo de otros jóvenes y encontrar en el espacio cultural un lugar donde expresarse y desarrollar sus intereses por fuera de las pantallas.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

La segunda edición reunirá trabajos de estudiantes y jóvenes creadores de Mendoza, con propuestas vinculadas a distintas disciplinas. Entre las instituciones educativas de las que provienen los participantes se encuentran la Escuela Provincial de Bellas Artes, la Escuela Varas Gazari y la Escuela Vicente Zapata.

Durante la jornada se podrán recorrer producciones de dibujo, grabado y pintura, además de proyecciones audiovisuales. Las obras visuales se presentarán en un formato adaptado a las salas del museo, donde también se encuentra la muestra “Futuridades”, perteneciente al Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología (FLAT).

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