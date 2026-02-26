Subsidio por fallecimiento: cómo acceder al pago que otorga ANSES

Cuando una persona que recibía una jubilación o una pensión de ANSES fallece, el organismo previsional ofrece un subsidio de contención familiar para ayudar con los gastos del sepelio y acompañar a quienes atraviesan ese momento.

¿Qué es el subsidio?

El Subsidio de Contención Familiar es un reintegro económico que se puede solicitar si fuiste quien pagó los gastos de sepelio, cremación o inhumación de una persona que estaba cobrando una jubilación o una pensión al momento de su muerte.

Quiénes pueden solicitarlo

ANSES establece un orden de prioridad para determinar quién puede cobrar el subsidio:

Quien acreditó haber pagado los gastos del sepelio, cremación o inhumación. Viudo o viuda, conviviente previsional y/o hijos con derecho a pensión por fallecimiento. Otras personas herederas del fallecido.

El subsidio también puede solicitarse al mismo tiempo que se inicia el trámite de pensión por fallecimiento, si corresponde.

¿Cuánto se paga?

El subsidio es una suma fija de $15.000 y debe solicitarse dentro del plazo de un año desde la fecha del fallecimiento del jubilado o pensionado.

Documentación necesaria

Para tramitarlo se debe presentar:

DNI de quien solicita el subsidio.

Partida de defunción de la persona fallecida.

Factura de los gastos de sepelio, cremación o inhumación emitida a nombre de quien realiza el trámite (si corresponde).

Documento con la CBU si el trámite se realiza por Atención Virtual.

En caso de ser familiar con derecho a pensión o heredero sin derecho a pensión, formularios específicos según cada situación.

¿Cómo se realiza el trámite?

El trámite puede hacerse de dos maneras: