El Gobierno nacional anunció cambios en el subsidio para la compra de garrafas de gas, con la incorporación de nuevas billeteras virtuales para facilitar el acceso al reintegro de $9.593 por unidad.

La medida forma parte del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó al Programa Hogar en mayo de 2026 y está destinado a las familias que cumplen determinados requisitos socioeconómicos.

La principal novedad es la incorporación de plataformas de pago no bancarias, lo que amplía las alternativas para acceder al beneficio.

Subsidio para garrafas: cuánto dinero se puede recuperar por mes

El programa contempla un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos, con un límite que varía según la época del año:

Durante el invierno: hasta dos garrafas mensuales, con un reintegro total de $19.186.

Durante el resto del año: una garrafa mensual, con un reintegro de $9.593.

La devolución del dinero se realiza al momento de la compra en los comercios adheridos.

Quiénes pueden solicitar el subsidio para garrafas

Para acceder al beneficio, los hogares deberán inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y reunir alguna de las siguientes condiciones:

Tener ingresos familiares netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec.

Contar con un integrante que posea un Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Tener un integrante que perciba una pensión vitalicia como veterano de la Guerra de Malvinas.

Contar con un integrante que posea un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El beneficio es incompatible con el subsidio al gas por redes. Agencia Noticias Argentinas

Cuáles son las billeteras virtuales habilitadas

Las plataformas que se incorporan al programa son Mercado Pago, AppYPF y Naranja X, que se suman a MODO y BNA+, del Banco Nación.

Si bien el Gobierno formalizó la ampliación de los medios de pago, todavía no precisó el cronograma operativo de implementación en cada una de las nuevas aplicaciones.

Cómo inscribirse para recibir el subsidio de gas en garrafas

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera virtual:

Ingresar a subsidios-energia.argentina.gob.ar o a la aplicación Mi Argentina. Acceder con los datos personales. Completar el formulario con la información del grupo familiar. Enviar la declaración jurada para su evaluación.

Quienes anteriormente cobraban el Programa Hogar también deberán inscribirse en el nuevo sistema.

No existe una fecha límite para realizar el trámite. Además, los usuarios pueden consultar el listado de comercios adheridos al programa