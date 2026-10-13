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Subsidio millonario para Guaymallén: la Provincia le dará más de $1.700 millones en plena crisis por el anuncio de ajuste de Calvente

El subsidio llega en medio de la decisión de recortar un 10% los sueldos políticos, congelar los salarios municipales y suspender un bono para parte de los trabajadores. El aporte se incorporó al reparto de fondos de septiembre y se fundamenta en una disposición vigente desde 2007.

El Gobierno de Mendoza otorgó un subsidio de $1.703 millones a la Municipalidad de Guaymallén, en medio de la crisis salarial que atraviesa la gestión del intendente Marcos Calvente. El aporte provincial se conoció luego de que el jefe comunal anunciara un recorte del 10% en los sueldos de los funcionarios políticos, el congelamiento de los salarios municipales y la suspensión de un bono para parte de los trabajadores, medida que generó un fuerte rechazo desde la oposición y de los trabajadores.

El subsidio fue incluido en la liquidación de los fondos de coparticipación correspondientes a la segunda quincena de septiembre, distribuidos entre los 18 municipios. El monto exacto asciende a $1.703.603.319 y será liquidado por la Contaduría General de la Provincia a favor de Guaymallén.

La resolución del Ministerio de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial, señala que el aporte corresponde a la obligación provincial de asistir al municipio, al que identifica como el penúltimo con menor participación per cápita. La disposición se sustenta en una normativa vigente desde 2007.

El ajuste salarial que desató el conflicto

La asistencia financiera se conoce en medio de la controversia por el esquema de ajuste que impulsa Calvente. La semana pasada, el intendente anunció una reducción del 10% en su propio sueldo y en el de los funcionarios políticos, además de un congelamiento de los salarios de los empleados municipales.

En medio de la tensión, un intendente bajará 10% los sueldos políticos y congelará los aumentos a municipales

El plan también contempla suspender el pago de un bono adicional de compensación para la mayor parte de los trabajadores. La excepción alcanza a unos 500 empleados con menores ingresos.

Desde la Municipalidad justificaron las medidas con el argumento de que buscan contribuir al cumplimiento de las obligaciones salariales y garantizar la continuidad de los servicios básicos y del plan de obras de infraestructura.

Sin embargo, cabe resaltar que la iniciativa todavía debe ser tratada por el Concejo Deliberante, ya que Calvente presentó un proyecto de ordenanza para que los concejales debatan el esquema de ajuste.

Durísima embestida del PJ a Calvente por los recortes de salarios en Guaymallén: “Le propongo que se descuente lo mismo que a sus empleados”

El sindicato rechazó la medida y convocó a protestas

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén Mendoza (Soemgm) rechazó la propuesta del Ejecutivo y declaró el estado de alerta y movilización, además de convocar a un paro.

Desde el gremio advirtieron que la eliminación del bono de compensación implica una fuerte pérdida de ingresos para los trabajadores. Según sus cálculos, la quita representa una reducción de casi el 36% del ingreso mensual promedio de un operario.

El sindicato también cuestionó la suspensión de un adicional que, según explicó, había sido implementado por el municipio para ayudar a los empleados a afrontar los gastos a mitad de mes.

Un posible paro de empleados municipales pone contra las cuerdas a Marcos Calvente en Guaymallén

Así, el subsidio provincial se incorpora a un escenario de tensión financiera y salarial en Guaymallén, mientras la administración de Calvente busca avanzar con el ajuste y la propuesta queda pendiente de discusión en el Concejo Deliberante.

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