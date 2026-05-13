Subió la nafta Súper en Mendoza, pero bajó la Infinia: los nuevos precios

Las estaciones de servicio de YPF en Mendoza amanecieron este miércoles con una nueva actualización en sus surtidores, mostrando movimientos dispares según el octanaje del combustible. La modificación principal impactó en la nafta Súper, que experimentó una suba de $5 por litro, mientras que la opción Infinia registró una leve retracción de $4.

Este reacomodamiento en los valores comenzó a impactar en las pantallas de las estaciones de la provincia durante las primeras horas de la jornada, marcando una reconfiguración de la brecha entre los productos premium y los económicos.

Por el momento, las variantes de gasoil y el Gas Natural Comprimido (GNC) no sufrieron alteraciones en sus costos fijos. De esta manera, el esquema tarifario de la petrolera estatal en el Gran Mendoza quedó estructurado de la siguiente forma:

Nafta Súper: $2.052 (subió $5)

Nafta Infinia: $2.237 (bajó $4)

Diesel 500: $2.191

Infinia Diesel: $2.280

GNC: $789

Esta variación en las pizarras se produce a poco más de una semana del último ajuste realizado por la compañía el pasado 5 de mayo, oportunidad en la que se aplicaron incrementos directos de entre $6 y $8 por litro en toda su línea de combustibles líquidos.

En lo que va del año, el sector hidrocarburífero acumula una seguidilla de retoques mensuales.