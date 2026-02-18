Subió la construcción en Mendoza: a cuánto se fue el metro cuadrado

El costo de construir una vivienda en Mendoza comenzó febrero con un incremento del 1,45%, según el relevamiento del Centro de Ingenieros de Mendoza. La cifra representa aproximadamente la mitad de la inflación general del período, que se ubicó en torno al 3%.

De acuerdo al informe, el valor del metro cuadrado continúa ajustándose, aunque a un ritmo más moderado que el índice general de precios. En términos interanuales, el aumento alcanza el 20,31%, mientras que durante 2025 el costo total de la construcción acumuló un alza del 18%.

El análisis muestra que la presión principal proviene de la mano de obra, más que de los materiales. En el último año, los jornales registraron una suba del 22,47%, frente a un 18,5% de los insumos. Solo tomando el impacto de enero sobre febrero, la mano de obra se encareció 1,68% y los materiales 1,25%.

El nuevo valor del metro cuadrado

El relevamiento contempla dos modelos de vivienda: uno económico, de 61 metros cuadrados, y otro de mayor superficie (136 m²), con terminaciones de calidad superior.

En febrero, el costo base por metro cuadrado parte de $1.293.474 para una vivienda estándar, pero puede escalar hasta $1.695.610 en proyectos con mejores materiales y equipamiento. Los valores se encuentran en línea con estimaciones difundidas por el Colegio de Arquitectos de Mendoza.

Para quienes cuentan con ahorros en dólares, la variación del tipo de cambio también incide en el cálculo final. Con un dólar oficial en torno a $1.390, el costo medido en esa moneda registró una variación cercana al 4,73% mensual. En cambio, tomando una cotización paralela de $1.410, la diferencia alcanza el 7,21%.

Materiales: subas, estabilidad y bajas

En el detalle de insumos relevados —alrededor de 30 productos— se observa un escenario mixto. Ocho materiales mantienen precios similares a los de comienzos de año y siete registraron bajas, mientras que otros mostraron aumentos puntuales.

Entre los incrementos más significativos aparecen los áridos. El viaje de arena (5 a 6 m³) se ubica en torno a $185.000, lo que implica una suba del 13,25% respecto a principios de año. La bolsa de cemento, en tanto, aumentó 3,65%.

Otros insumos, como los ladrillones, se mantienen estables desde enero: el viaje de mil unidades ronda los $302.000. También presentan estabilidad la madera para encofrado y los paneles fenólicos para techos.

En contrapartida, algunos productos muestran leves retrocesos. Los caños de termofusión para agua bajaron alrededor de 5,63% respecto a enero. También se registraron descensos en ciertos tipos de hierro (cerca del 4,94%) y en sanitarios, como el inodoro Ferrum, que pasó de $108.600 a poco más de $101.000.

Con este panorama, el costo de construir en Mendoza continúa en alza, aunque por debajo del ritmo inflacionario general, en un contexto donde la actividad del sector se mantiene con menor dinamismo.