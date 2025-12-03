Sube la temperatura y se viene un miércoles caluroso en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 33 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 19 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El jueves la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 33 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 31 grados en una jornada mayormente soleada.