Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Sube la temperatura y se viene un miércoles caluroso en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 33 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 19 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El jueves la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 33 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 31 grados en una jornada mayormente soleada.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Sube la temperatura y se viene un miércoles caluroso en Mendoza

Por: Redacción NDI

El papa León XIV marca distancia de Francisco sobre Venezuela

Por: Agustin Zamora

OCURRIÓ EN ALICANTE

Femicidio en España: una argentina fue asesinada por su pareja, quien luego se suicidó

Por: Redacción NDI

REINICIA EL PROCESO

Se ratificó la fecha de reinicio del juicio por la muerte de Diego Maradona: ¿cuándo será?

Por: Lucian Astudillo

RECURSO DE AMPARO

Contra los cambios en el INV: entidades vitivinícolas presentaron una acción de amparo en la Justicia Federal

Por: Lucian Astudillo

AJUSTE DE CÁLCULOS

La OCDE recorta sus proyecciones para Argentina en 2026: menos crecimiento y más inflación

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter