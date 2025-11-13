Sube la temperatura y se viene un jueves caluroso en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 28 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo no tendría cambios, la temperatura se mantendría y daría una máxima de 28 grados en una jornada mayormente nublada y con posibles tormentas.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 32 grados a lo largo de un día mayormente soleado.