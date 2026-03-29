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Sube la temperatura y este domingo será una jornada calurosa en Mendoza

Llega el último día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 34 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 18 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el lunes y martes el tiempo no tendría cambios, la temperatura se mantendría y daría una máxima de 34 grados en una jornada mayormente soleada.

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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Por: Redacción NDI

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