Sube la temperatura y el fin de semana largo cierra con un martes caluroso en Mendoza

Sigue corriendo el fin de semana largo en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 35 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 20 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 31 grados en una jornada mayormente nublada.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

