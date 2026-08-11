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Sube la temperatura y así seguirá el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo frío en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 12 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -2 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 14 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el jueves el tiempo no tendría cambios, la temperatura se mantendría y daría una máxima de 14 grados en una jornada con cielo descubierto.

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