Sube la temperatura y así estará el tiempo este viernes en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma aumentará y dará una máxima de 24 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 8 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidad.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 20 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría nuevamente y daría una máxima de 17 grados en una jornada nublada.