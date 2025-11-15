Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Arranca el fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 31 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 23 grados en una jornada mayormente soleada.

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 31 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Por: Redacción NDI

EMOCIONANTE

“¡Tu carta puede ir al espacio!”: una aventura educativa de la DGE

Por: Violeta Díaz Costa

YA FUE CITADO A DECLARAR

Presuntas coimas en ANDIS: pidieron la detención de Diego Spagnuolo

Por: Redacción NDI

DESREGULACIÓN

Cambios en el INV: ¿Cuáles son las reformas impulsadas por el Gobierno?

Por: Lucian Astudillo

SEGURIDAD

San Carlos: 17 detenidos en un nuevo operativo policial

Por: Redacción NDI

EN STREAMING

Javier Milei negó la eliminación del Monotributo y cargó contra el periodismo: “Son…”

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter