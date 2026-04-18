Sube la temperatura y así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 26 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidad.

Cómo continuará el tiempo

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría notablemente y daría una máxima de 16 grados en una jornada mayormente nublada.

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 14 grados a lo largo de un día mayormente nublado.