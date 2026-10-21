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Sube la temperatura y así estará el tiempo este miércoles en Mendoza: ¿sigue la lluvia?

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 22 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 12 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas, aunque con pocas probabilidades.

Cómo continuará el tiempo

El jueves la temperatura llegaría sin cambios, ya que la misma se mantendría y daría una máxima de 22 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 19 grados en una jornada con cielo mayormente nublado y con posibles lluvias.

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