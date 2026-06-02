Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Comienza el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 19 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 9 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 18 grados en una jornada con cielo nublado.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 19 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Por: Redacción NDI

Avanza la causa

Caso Andis: la Justicia ordenó peritar los audios de Spagnuolo que comprometen a Karina Milei

Por: Redacción NDI

Mundial 2026

Ya se definió: qué uniforme usará la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial

Por: Redacción NDI

Nada mal

Cuánto dinero se aseguró la Lepra con la convocatoria de Álex Arce

Por: Agustin Zamora

Gira por el Reino Unido

En busca de inversiones: Cornejo presentó proyectos mineros y energéticos en Londres

Por: Redacción NDI

70 años de solidaridad

Cáritas Mendoza celebra 70 años con una nueva colecta

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter