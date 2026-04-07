Sube la temperatura y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subiría y dará una máxima de 24 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 8 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 23 grados en una jornada mayormente nublada.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 22 grados a lo largo de un día mayormente nublado.