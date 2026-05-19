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Sube la temperatura y así estará el tiempo este martes 19 de mayo en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo frío en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 19 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 0 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El martes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 17 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 15 grados en una jornada nublada.

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