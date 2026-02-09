Search
Sube la temperatura y así estará el tiempo este lunes en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 30 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 15 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 33 grados en una jornada mayormente soleado.

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

servicio meteorológico

