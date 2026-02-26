Search
Sube la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subiría y dará una máxima de 30 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 28 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 31 grados en una jornada mayormente soleada.

