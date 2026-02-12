Search
Sube la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 28 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 30 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 34 grados en una jornada mayormente soleado.

