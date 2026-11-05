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Servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente descubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 29 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 16 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 21 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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