Sube la temperatura y así estará el tiempo este inicio de semana en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El martes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 28 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 27 grados en una jornada mayormente nublada.

