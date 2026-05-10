Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este domingo 10 de mayo en Mendoza

Llega el último día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 18 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -1 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 20 grados a lo largo de un día mayormente soleado y con mínimas bajo cero.

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subirá y daría una máxima de 25 grados en una jornada soleada.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

DESACELERACIÓN

La inflación de abril se ubicaría por debajo del 3%, según distintas consultoras

Por: Redacción NDI

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Encontraron en San Carlos a una adolescente de 14 años que era buscada en Malargüe: un hombre fue detenido

Por: Redacción NDI

SE FUE DE COPAS

Tunuyán: conducía ebrio, impactó contra una acequia y terminó dentro de un lote baldío

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este domingo 10 de mayo en Mendoza

Por: Redacción NDI

Propuesta

Combustibles: en medio de los aumentos, reclaman una tarifa diferencial para Mendoza

Por: Belén García

Liga Profesional

Independiente Rivadavia se durmió y quedó eliminado de la Liga Profesional

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter