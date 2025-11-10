Search
Instagram Facebook Twitter
sol
servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este arranque de semana en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 26 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 24 grados en una jornada mayormente nublada.

El miércoles la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 24 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

La elegida

“90 cosechas de una misma cepa”: la propuesta ganadora para la Vendimia

Por: Redacción NDI

Lionel Scaloni sorprendió y citó dos nuevos jugadores: uno es un viejo conocido

Por: Agustin Zamora

Día de la Tradición

Día de la Tradición: ¿Por qué se conmemora los 10 de noviembre?

Por: Agustin Zamora

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este arranque de semana en Mendoza

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

Godoy Cruz perdió con Atlético Tucumán y quedó al borde del descenso

Por: Lucian Astudillo

SUPERCLÁSICO EN NÚMEROS

Tras el triunfo del Xeneize, ¿cómo quedó el historial entre Boca y River?

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter