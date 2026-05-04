Sube la temperatura y así estará el tiempo durante este lunes en Mendoza

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 25 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 4 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes y miércoles el tiempo no tendría cambios, la temperatura se mantendría y daría una máxima de 25 grados en una jornada soleada.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma disminuiría y daría una máxima de 18 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.