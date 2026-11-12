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Servicio meteorológico

Sube la temperatura en Mendoza y así seguirá el tiempo este jueves

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 35 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 18 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El viernes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 36 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 26 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto y con posibles lluvias.

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Por: Redacción NDI

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