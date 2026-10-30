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Sube la temperatura en Mendoza y así estará el tiempo este viernes

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma aumentará y dará una máxima de 29 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 14 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 28 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

El domingo la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

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