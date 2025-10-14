Search
tiempo
servicio meteorológico

Sube la temperatura en Mendoza y así estará el tiempo este martes

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 29 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 30 grados en una jornada mayormente soleada.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma disminuiría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Por: Redacción NDI
