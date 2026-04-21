Sube la temperatura en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 20 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 4 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidad.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles y jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma seguiría subiendo y daría una máxima de 22 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 24 grados en una jornada soleada.