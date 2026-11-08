Sube la temperatura en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 25 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 8 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El lunes feriado la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 29 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 30 grados en una jornada con cielo mayormente descubierto.