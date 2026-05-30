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Sube la temperatura: cómo estará el tiempo este sábado en Mendoza

Llega el primer día del fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma aumentará y dará una máxima de 20 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 4 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 18 grados en una jornada con cielo despejado.

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 15 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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