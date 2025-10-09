Sube el dólar oficial y el Gobierno se juega las últimas fichas

El Gobierno se vio forzado a ceder ante la presión del mercado, elevando en $40 el “techo intra banda” que venía sosteniendo para la cotización del dólar mayorista. En una jornada definida como clave, y al borde de agotar sus herramientas de intervención, el Tesoro vendió divisas posicionando sus primeras posturas a $1.470. Este nivel representa un aumento del 2,7% respecto a las ruedas previas y se acerca peligrosamente al límite superior de la banda del BCRA, fijado en $1.485,14.

La medida se toma en un contexto de máxima tensión: el Tesoro se encuentra con un stock de dólares muy reducido (cercano a los u$s353 millones) para continuar defendiendo el tipo de cambio dentro del esquema actual.

Paralelamente a la tensión cambiaria, el mercado financiero enfrenta una nueva complicación: una fuerte suba de las tasas en pesos impulsada por una marcada falta de liquidez en el sistema.

Los operadores sostienen que el recalentamiento de las tasas se ha evidenciado durante varios días, reviviendo el fantasma de la extrema volatilidad observada en la salida de las LEFIs. De hecho, esta semana, la tasa de caución a un día escaló hasta un máximo del 45% TNA, mientras que el REPO interbancario llegó al 57% TNA. El riesgo inmediato es que esta situación derive en un incremento de las tasas de préstamos a empresas y de los plazos fijos.

Hasta hace poco, el Banco Central intentaba marcar un “piso” de tasas absorbiendo pesos al 25% TNA. Sin embargo, en los últimos días esta referencia se ha desdibujado ante la falta de liquidez, permitiendo que la caución y otros instrumentos superen ampliamente ese nivel (Lecaps alcanzando el 48% TNA).

Analistas de Outlier explicaron que el aumento de tasas se vincula directamente con las expectativas de una devaluación post-electoral y la incertidumbre sobre la continuidad del esquema cambiario. Esta percepción, alimentada por las ventas sostenidas de dólares del Tesoro, está afectando fuertemente a la renta fija en pesos.

A pesar de los esfuerzos del BCRA por intervenir y dar cobertura en el sector de dólar futuro, el mercado ya ha “priceado” un tipo de cambio mayorista a $1.600 para fin de año.

La convicción generalizada entre los inversores es que la demanda dolarizadora se mantendrá firme, independientemente de cualquier apoyo financiero que el ministro de Economía consiga negociar en Estados Unidos. El consenso es que el actual esquema de bandas cambiarias está agotado y que un cambio en la política monetaria —que implique un tipo de cambio más alto— es una condición indispensable para que el país pueda comenzar a acumular las reservas internacionales que necesita con urgencia.