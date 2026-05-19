Subastas judiciales online: el paso a paso para participar

La Suprema Corte de Justicia puso en marcha un nuevo sistema de Subastas Judiciales Electrónicas y creó el Registro General de Postores, con el objetivo de modernizar los remates judiciales y garantizar mayor transparencia y acceso a los ciudadanos. La medida quedó oficializada a través de la Acordada N°32.585, firmada el 6 de mayo de 2026.

El nuevo esquema funcionará de manera gradual mediante el portal web del Poder Judicial, donde se publicarán las subastas con imágenes y videos de los bienes a rematar. A través de esta modalidad, cualquier persona que cumpla los requisitos podrá participar de las pujas de manera online, sin necesidad de asistir físicamente a una sala de remates.

Para intervenir en las subastas, los interesados deberán inscribirse previamente en el Registro General de Postores, una habilitación con vigencia de dos años. El trámite comienza con la carga de un formulario digital en el sitio web oficial.

Luego, el sistema envía un enlace al correo electrónico del solicitante para imprimir la documentación y presentarla junto a los requisitos exigidos en alguno de los puntos habilitados, como la Oficina de Subastas Judiciales, delegaciones administrativas o juzgados de paz.

Las personas físicas deberán presentar DNI y declarar domicilio, correo electrónico y teléfono, mientras que las personas jurídicas tendrán que acreditar contrato constitutivo, autoridades vigentes y representación legal. Quienes residan fuera de Mendoza podrán completar el procedimiento mediante correo postal con documentación certificada. Una vez aprobada la inscripción, el usuario recibirá un nombre de usuario y contraseña para operar en el sistema.

El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay Cueli, destacó que la nueva modalidad apunta a mejorar la transparencia y evitar irregularidades vinculadas a los remates presenciales. Según explicó, el sistema permite que cada oferta se realice desde cualquier lugar y de manera anónima.

Cada subasta tendrá una duración de diez días hábiles y las ofertas podrán realizarse durante las 24 horas. Para participar en un remate específico, el usuario deberá anotarse al menos tres días antes. En algunos casos, además, se exigirá el depósito de una garantía de hasta el 5% del valor base del bien.

Entre las novedades del sistema aparece la “postura máxima secreta”, una herramienta que permite fijar previamente el monto máximo que un usuario está dispuesto a pagar. El sistema incrementará automáticamente la oferta hasta alcanzar ese límite en caso de competencia con otros postores.

También se implementó la “reserva de postura”, que habilita al segundo mejor oferente a quedarse con el bien si el ganador original no concreta la compra. Una vez finalizada la subasta y confirmado el pago, el martillero y el tribunal suscribirán el acta definitiva para concretar la entrega del bien al comprador.