Subas en el agua: Mendoza evalúa dos aumentos para 2026

Este viernes 28 se realizará la audiencia pública que servirá como insumo para definir la nueva tarifa del agua en Mendoza.

La discusión por el valor del servicio de agua potable vuelve a ocupar un lugar central en Mendoza. Este viernes 28 de noviembre se llevará a cabo la audiencia pública que aportará la base técnica para definir el nuevo cuadro tarifario 2026, en un contexto marcado por costos crecientes y obras pendientes que presionan sobre el sistema.

Si bien esta instancia no fija el monto final, será decisiva para el informe que elaborará la DIRCAS (Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento) y que luego enviará al Poder Ejecutivo, encargado de oficializar la tarifa. La convocatoria, realizada por el Departamento General de Irrigación, tendrá lugar en la Biblioteca Manuel Belgrano de Godoy Cruz y también podrá seguirse por streaming.

A las 9.30 expondrá Aysam, principal operador provincial, y a las 12.30 será el turno de los demás prestadores. Además, quienes se hayan inscripto podrán participar tanto de manera presencial como virtual, ampliando la participación ciudadana en un debate que impacta de lleno en los bolsillos mendocinos.

El organismo técnico del DGI presentó dos alternativas de aumento para 2026. La primera plantea un incremento del 19,5% desde enero y hasta fin de año, mientras que la segunda propone un esquema escalonado: 16,6% en enero y 5% adicional en julio. Ambas opciones se enmarcan en el nuevo Procedimiento General de Determinación Tarifaria, que prevé revisiones bimestrales para ajustar el valor del servicio según la evolución real de los costos.

El expediente también sostiene la micromedición obligatoria para grandes usuarios —industrias, comercios, edificios y empresas—, una medida orientada a ordenar consumos y reducir presiones sobre la red. Para los hogares, continuará el sistema progresivo que encarece la tarifa por encima de los 30 m³ mensuales, buscando desalentar el uso excesivo en plena crisis hídrica.

Pese a lo que suele creer el usuario, la audiencia pública no define el aumento, sino que reúne argumentos técnicos, posiciones institucionales y aportes ciudadanos. Todo lo expresado quedará plasmado en el informe que elaborará la DIRCAS y que será elevado al Ejecutivo.

Será el Gobierno quien decida cuál de las alternativas aplicar y oficialice el nuevo cuadro tarifario mediante decreto. De acuerdo con el cronograma, la resolución se tomará en los primeros días de enero y el aumento regirá entre fines de enero y principios de febrero.

La inscripción para participar de la audiencia seguirá habilitada hasta el mismo día del encuentro, enviando un correo a la dirección oficial de la DIRCAS.

audiencia pública

