Suba de precios: la inflación de marzo superaría el 3%

Según estimaciones privadas, la inflación de marzo podría ubicarse por encima del 3% debido a la escalada de precios registrada durante los últimos días en distintos rubros. Esta aceleración responde, en parte, a factores estacionales, como el inicio del ciclo escolar. También hay un alto impacto proveniente del aumento sostenido que han sufrido los combustibles, provocados por el conflicto en Medio Oriente.

En ese sentido, según un informe de Adcap Grupo Financiero, los combustibles aumentaron cerca de un 20% desde el inicio de esa tensión geopolítica y aún tendrían margen para nuevos ajustes de alrededor del 15% para alinearse con valores de exportación.

Por otra parte, también entran en juego novedades en cuanto a políticas monetarias adoptadas por el Gobierno. En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una reducción de cinco puntos porcentuales en los encajes bancarios, una medida orientada a liberar liquidez y fortalecer el funcionamiento del sistema financiero. Con esta decisión, las autoridades buscan recomponer el mercado de dinero y sostener tasas de referencia en torno al 20%, al tiempo que mantienen un esquema cambiario relativamente estable. Ese equilibrio se apoya en importaciones contenidas, mayor ingreso de divisas por emisiones de deuda y una leve tendencia a la desdolarización de carteras.

En este contexto, el Tesoro sumó nuevas herramientas de financiamiento en dólares, mientras que los bonos en pesos continúan mostrando un mejor desempeño relativo frente a los instrumentos en moneda extranjera, especialmente aquellos ajustados por inflación.

De este modo, mientras el Gobierno nacional busca aferrarse a las anclas monetarias y cambiarias, la atención inmediata del programa económico pone el foco en la evolución de los precios.