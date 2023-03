La visita de Horacio Rodríguez Larreta a Mendoza sirvió al radicalismo local para mantener como un tema de relevancia nacional en Juntos por el Cambio la amenaza de Omar De Marchi de abandonar el Frente Cambia Mendoza (CM) y participar por afuera en las elecciones provinciales de junio (PASO) y 24 de septiembre (generales).

El llamado a la unidad dentro de la coalición por parte del Jefe de Gobierno porteño (más allá de que aseguró que apoyará a todos los candidatos del PRO), accionó como un motivo más para que Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo le exijan al ex intendente lujanino definiciones respecto a si jugará dentro o fuera del espacio que administra la Provincia desde 2015.

La presión se materializó en la conferencia de prensa que brindaron los tres (con De Marchi como espectador de fondo) en un hotel citadino en la tarde de este jueves. El más contundente fue Cornejo, quien durante toda la jornada no ocultó su enojo con el todavía aliado político (no se dirigieron palabra y si existió un cruce de miradas fue circunstancial).

¿Qué dijeron Suárez y Cornejo?

El exgobernador y precandidato por la UCR para volver a serlo calificó como “inexplicable” la actitud adoptada por el PRO mendocino, ya que en las elecciones de las siete comunas que desdoblan competirá dentro de CM.

“Cómo se le explica a los ciudadanos que el PRO va en esos departamentos como Cambia Mendoza y dos meses después estará en otro frente. No entiendo el fundamento”, evaluó el senador nacional.

Tanto él como Suarez hicieron alusión a la Ley electoral de Mendoza, que “brinda un mecanismo claro para competir dentro de la coalición a quienes tengan aspiraciones personales legítimas de hacerlo”.

Consultado respecto a la posibilidad de tender puentes para un encuentro íntimo con De Marchi para acercar posiciones, lanzó: “Si no hay vocación de estar en el frente, no veo por qué estar procastinando con este tema por tanto tiempo; es una novela que ya aburre y que en mi caso ya he cerrado”.

Suarez, por su parte, reveló que le planteó a De Marchi (hablaron largo y tendido, junto a Sebastián Bragagnolo, en el Desayuno Real en Maipú) que la mejor forma de resolver la competencia interna es dentro de CM. “En Mendoza están dadas las condiciones (para participar en una interna frentista) y es la visión que tenemos de lo que debe ocurrir (en JXC) a nivel nacional”, puntualizó.

Del lado del diputado nacional del PRO insistieron que hay tiempo hasta el 12 de abril para definir pertenencias en frentes electorales, y destacaron que la relación con Suarez es cordial, en cambio apuntaron a Cornejo como “el problema”.

Las negociaciones continúan

No obstante, destacaron que continúan las negociaciones con el radicalismo, y que el éxito o fracaso de tal diálogo está atado al cumplimiento de las expectativas políticas que plantean desde hace tiempo: un cambio en la organización del poder dentro de la coalición y la recuperación del equilibrio institucional en la Provincia.

Hay tiempo y los distintos escenarios se mantienen como alternativas certeras. La decisión final -eso sí- se conocerá al límite de la fecha impuesta por el calendario electoral.