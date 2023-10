Suarez: “Mi primer proyecto en el Senado será eliminar las PASO”

El actual gobernador de Mendoza se pronunció sobre la campaña, destacando: “Hace tiempo no había en Argentina un escenario electoral de tercios. No estamos acostumbrados, y eso ha implicado una campaña mucho más virulenta que años anteriores, con un fuerte protagonismo de las redes”. Además, anticipó su futuro como senador nacional, subrayando la importancia del Congreso en medio de una diversidad de fuerzas políticas: “El Congreso jugará un papel fundamental para los acuerdos, ya que no se puede gobernar sin leyes. Es necesario dialogar“.

Rodolfo Suarez quiere eliminar las PASO por su influencia negativa en la economía del país.

Suarez también reveló que está trabajando en un proyecto que considera crucial una vez que asuma su cargo en el Congreso: la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. En sus palabras: “Estas elecciones le han hecho mucho daño a la macroeconomía. Este país no puede tener una elección y tantos meses de incertidumbre porque afectan el bolsillo de la gente. No podemos vivir en un país en que el viernes la gente esté consumiendo porque no sabe el país que encontrará el lunes, si el peso le valdrá igual o no.”

El actual gobernador se encuentra satisfecho con los objetivos logrados durante su mandato.

Además, el gobernador opinó sobre el desempeño del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, describiéndolo como una figura difusa y subrayando que su rol ha sido inédito, tanto así que su propio candidato, Sergio Massa, promete hacer las cosas distintas a él. En cuanto a su propio mandato, expresó satisfacción y destacó la importancia de poder regresar a su vida anterior después de haber ocupado un cargo público, considerándolo un valor significativo en su trayectoria.

