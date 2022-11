El Gobernador asistió este viernes a los agasajos por los 61 años de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán.

El Gobernador Rodolfo Suarez asistió al agasajo por el 61° aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán. Estuvo acompañado por parte de su gabinete y por el legislador nacional Alfredo Cornejo.

Suarez comenzó su discurso destacando este encuentro como un espacio de diálogo, donde se producen los discursos sobre lo que estamos viviendo en Mendoza y en el país. “Hay mucha incertidumbre, no hay previsibilidad, y también tenemos previsibilidad, y certidumbres sobre el avance de la pobreza estructural en nuestro país a raíz de políticas económicas que no encuentran el rumbo, a raíz de no tener moneda prácticamente en este país, la inflación del 88% acumulado, vamos a llegar a las tres cifras, todos ustedes seguramente ya están padeciendo lo que les cuesta importar insumos para cada uno de los rubros”.

“Esta situación afecta a todos, a sus familias, sus empresas y también afecta al Estado. Todo cuesta mucho más”, señaló el mandatario. Y añadió que “ante esta situación de tanta incertidumbre que se puede agravar por las rencillas internas del Gobierno nacional, donde vemos las peleas, donde vemos algunos que ya no pertenecen al gobierno y parecen oposición. Con mis funcionarios no sabemos con quién hablar cada tema, cambian los funcionarios permanentemente. Esta situación de rencillas políticas viene a agravar la situación económica y social de Argentina”.

Suarez subrayó que, desde Mendoza, desde que Alfredo Cornejo asumió el Gobierno, y ahora en mi gestión, “estamos dando una fuerte batalla por el orden de las cuentas públicas. Las herramientas que tenemos para influir en la economía real no son muchas, pero les aseguro que las que tenemos las usamos, y las usamos bien”.

“Vamos a estar cerca de los productores”

Sobre el presupuesto, Suarez señaló: “Hemos planteado un plan de inversión pública que tiene que ver con el plan de obras que llevamos adelante. Son obras que tienen que ver con la producción, y son obras que le sirven a la gente y tienen que ver con el agua, ese recurso escaso y fundamental”.

Además, destacó el programa Mendoza Activa como un espacio para promover y fomentar la inversión privada.

Suarez puntualizó en que “es muy importante para nosotros el equilibrio fiscal del presupuesto, que tiene que ver con la austeridad, con seguir bajando impuestos durante tantos años, desde la gestión de Alfredo Cornejo, este equilibrio fiscal y ordenamiento de las cuentas es lo que nos permite a nosotros, ante esta difícil situación que estamos viviendo por las heladas, el granizo y por la situación económica del país, poder anunciar que vamos a estar cerca de los productores”.

“Primero declaramos la emergencia, después repetimos el decreto de emergencia de la Nación para que la Nación también declare la emergencia y cada uno de ustedes va a poder tener ese certificado por las deudas que tengan con AFIP, ANSES, Senasa, y con los distintos organismos nacionales”.

“Ese orden en las cuentas nos permite decir que en lo primero que nos vamos a ocupar es del empleo ante esta emergencia que estamos viviendo. Es una política innovadora porque vamos a ayudar con el 60% del salario mínimo, vital y móvil a aquellos empleados que hayan sido afectados por las heladas, a aquellos contratistas, y también a aquellos pequeños productores que trabajan a nivel familiar. Esto nunca se ha hecho en Mendoza”.

El Gobernador también hizo referencia a una serie de créditos blandos que entre el Fondo de la Transformación y Crecimiento y Mendoza Fiduciaria van a alcanzar 4.000 millones de pesos, “porque nos preocupa la situación actual pero también nos tenemos que preocupar del ciclo 2023/2024, dando facilidades de capital de trabajo para que no paren y en los próximos ciclos no los afecte el daño sufrido ahora”.

Suarez habló sobre las políticas energéticas: “El Gobierno nacional aumentó un 267% la tarifa para riego agrícola. No entró ninguno de los tipos de segmentación que hubo. Solicitamos que se reduzca esa tarifa a aquellos que están afectados al 50% y se los equipare a los clubes de barrios, en esa segmentación. Esto tiene que estar concatenado con lo que estamos haciendo. La Provincia subsidia con el 36% el riego agrícola, y ahora agregamos la plena vigencia de la ley de riego, por lo que van a tener descuentos en la tarifa según el daño. Son medidas que permiten este equilibrio fiscal”.

En relación con el Presupuesto 2023, el mandatario sostuvo: “La oposición siempre nos ha negado que podamos ‘rollear’ una deuda, nosotros entendemos que la legislación actual lo permite, pero tenemos un fiscal de estado que ha dicho que no, a pesar de que es conveniente lo que queremos hacer”. Y añadió: “Vamos a seguir dando esta pelea porque son herramientas que nos van a permitir volcarlas en obras”, y mencionó el Polo Judicial que se está realizando en Tunuyán.

Además, antes de finalizar, Suarez resaltó los avances en materia turística, como los convenios recientes con Brasil que permiten a la provincia tener importantes ingresos.

Mencionó al “Modo Mendoza” y detalló que “es la forma que tenemos para gestionar, nuestro estilo, nuestros valores. Destacó las gestiones y acciones durante la pandemia, como la habilitación del turismo interno, que favoreció al Valle de Uco”.