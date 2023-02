El gobernador Rodolfo Suarez anunció en redes sociales que el ex primer mandatario, Alfredo Cornejo, competirá por la gobernación en las elecciones 2023.

Lo que era un secreto a voces finalmente se confirmó. El gobernador Rodolfo Suarez anunció hoy, a través de sus redes sociales, que el senador nacional Alfredo Cornejo competirá para la Gobernación por el radicalismo.

El ex mandatario será el segundo desde la vuelta a la democracia que intentará tener otro mandato, luego de que en 2011 Roberto Iglesias participara de la contienda. De esta manera, además, se despeja el panorama para el oficialismo, aunque en las últimas semanas varios dirigentes ya habían disminuido su exposición como posibles precandidatos.

«Alfredo Cornejo es el mejor exponente de una generación de dirigentes con vocación por el servicio público. Tiene carácter y una gran experiencia. Sabe formar equipos y, sobre todo, puede liderar la esperanza porque tiene claro lo que aún falta por hacer y cómo hacerlo», expresó el gobernador a través de Twitter.

«Por eso, creo que Alfredo Cornejo tiene que ser el gobernador que me suceda. Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos», agregó.

«Por lo hecho, por lo que estamos haciendo y por lo que vamos a hacer, Alfredo es la persona indicada para impulsar la provincia en los tiempos que vienen. Porque Alfredo Cornejo es un hombre que desde la mañana hasta la noche #hACe por Mendoza», anunció.

Oficialmente, la campaña empezará un mes antes de las PASO, que se realizarán el 11 de junio, pero con el anuncio se espera que se aceleren los tiempos y el resto de las y los postulantes apuren sus intenciones.

Ya desde finales del 2022 se había podido ver a Cornejo con mayor presencia en el territorio, con una sumatoria de reuniones y recorridas en distintas partes de la provincia. Asimismo, incrementó su participación en el debate provincial y estuvo más alejado de los temas nacionales.

Cornejo fue Gobernador entre 2015 y 2019. Posteriormente, cumplió dos años en la Cámara de Diputados y, en diciembre de 2021, asumió como senador nacional. Su suplente en ese cuerpo parlamentario, si accede al sillón de San Martín, es Suarez, quien fue candidato al cargo hace dos años.