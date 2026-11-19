La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará en diciembre los montos y los límites de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Con un incremento del 2,17%, las familias que reciben esta prestación tendrán nuevos topes salariales para determinar si continúan habilitadas para cobrarla.

La suba se aplicará de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. En este caso, el aumento corresponde a la inflación de octubre, que fue del 2,2%, aunque el porcentaje utilizado para la actualización será del 2,17%, calculado con dos decimales.

Cuáles serán los nuevos topes de ingresos del SUAF en diciembre

De acuerdo con los valores vigentes en noviembre y el aumento previsto para diciembre, los límites de ingresos quedarían establecidos de la siguiente manera:

Tope individual: pasará de $3.271.814 a $3.342.813.

Ingreso máximo del grupo familiar: aumentará de $6.543.628 a $6.685.625.

Para acceder a la Asignación Familiar por Hijo, los beneficiarios deberán respetar ambos límites. Esto significa que si uno de los integrantes de la familia supera el tope individual, quedará excluido del beneficio, incluso si la suma de los ingresos familiares no supera el máximo permitido.

Existe una excepción para quienes cobran la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad. En estos casos, siempre que cuenten con la autorización vigente de Anses y cumplan con los demás requisitos, no se aplican los límites máximos de ingresos individuales ni familiares.