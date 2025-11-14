Sturzenegger aseguró que “el 98% está de acuerdo” con la desregulación del vino y dio detalles del futuro del INV

En el marco de su visita a Mendoza, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encabezó este viernes una reunión con cámaras de la industria vitivinícola para presentar los alcances de la reestructuración aplicada sobre el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Tras el encuentro, Sturzenegger afirmó en conferencia que los cambios fueron “muy bien recibidos” por los productores y que “abren un nuevo escenario de libertad para el sector“. En ese sentido, destacó: “Venimos de implementar una desregulación muy importante. Acá está la pila de papeles que sacamos”, señaló, mostrando el volumen de las casi 1.000 regulaciones derogadas.

Foto: “X” de Hebe Casdo.

Según explicó el Ministro, muchas de esas regulaciones imponían cargas administrativas excesivas y sostuvo que dichas normativas deben diseñarse para “el productor honesto” ya que “el 99,9% de esta industria está compuesta por gente que quiere producir y exportar“.

Consultado por los planteos del sector, aseguró que “en el 98% de lo que hicimos hay un acuerdo total. Nos llevamos felicitaciones de los productores“. Sin embargo, reconoció que algunos puntos siguen en revisión: “Una regulación es un cuerpo vivo. Siempre está en revisión. El presidente Milei nos pide escuchar a los actores del sistema, y eso hicimos“.

Entre dichos planteos, mencionó la obligatoriedad del Certificado de Inscripción Digital (CIU). “Creemos que debería ser opcional. Si sirve, se usa; si no, no. Todo lo que hacemos desde el gobierno es dar más libertad para producir, cosechar y comercializar“.

Sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos

El ministro también se refirió al nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, del que aseguró que “va a generar oportunidades para muchas industrias argentinas en acceso al mercado norteamericano. Además, es fruto de una relación única entre el presidente Milei y Donald Trump“. Además, añadió que el vínculo le permitirá a Argentina “transitar un proceso de integración al mundo” y lo definió como “un acuerdo muy sólido, muy duradero“.

En referencia a los aranceles al ingreso del vino argentino a Estados Unidos, indicó: “Nosotros hoy vinimos a escuchar. Cualquier decisión será comunicada cuando corresponda“.

El futuro del INV

Respecto del futuro del INV, aclaró que “la idea nunca fue eliminarlo, sino evitar estructuras administrativas sobredimensionadas. El INV seguirá funcionando y, con esta desregulación, podrá enfocarse en lo que realmente importa: los controles de genuinidad y salubridad del vino“.

Hebe Casado le dio voz a la postura del gobierno provincial

Desde el oficialismo mendocino, quien se expresó fue la vicegobernadora Hebe Casado, quien respaldó las reformas y reafirmó que “todos” coincidieron con “el 98% de las medidas tomadas por la Nación” y calificó el encuentro como “en buenos términos“. Sobre el CIU y el tenor azucarino del vino, señaló que los funcionarios nacionales “se lo llevan para analizarlo y para debatirlo”, y anticipó nuevas reuniones con ministros de Producción de distintas provincias.

Consultada por eventuales riesgos de adulteración tras la desregulación, Casado sostuvo que “eso es una barbaridad“. En esa línea, añadió que bajo esos preceptos “tendríamos que decir que los medicamentos son peligrosos o que el resto de las bebidas como la cerveza, el gin, las gaseosas, los lácteos, también serían un peligro para la sociedad si no tuvieran el control del INV“, y enfatizó que “los controles de los alimentos y de los medicamentos siguen siendo los mismos; y al vino se le agrega además un control específico por parte del INV en la góndola“.