Se desarrolló una nueva instancia de la propuesta formativa organizada por el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (NAyF) de Tupungato; llegando a más chicos y chicas en la promoción de aceptar, respetar y tener buen trato dentro y fuera de las instituciones educativas.

El jueves 25 de agosto chicos y chicas que asisten a las Esc. N° 1-254 Prof. Tomás Silvestre, Esc. N° 1-099 Vicente Gil, Esc. N° 1-066 Juan Bautista Alberdi, Esc. N° 4-256 Ojo de Agua, Esc. N° 4-223 Antonio Matías Iriarte y al Colegio Compañía de María P-74; cerraron la tercera etapa de la Campaña «Soy diferente, soy único» en el Salón de Actividades Artísticas y Culturales.

«El objetivo de esta Campaña y las herramientas que les damos es que cada niño pueda valorarse a sí mismo, en esa diferencia que lo hace único, qué ser diferente no es algo negativo, sino que es lo que realmente nos hace importantes, y cuando se logran aceptar los chicos aceptarse a sí mismos pueden aceptar la diferencia que tiene la otra persona y pueden entender que así como ellos son únicos los demás también y ahí cortamos con ese ciclo repetitivo del bullying, donde uno trata de estar por encima del otro, quizá para solventar alguna necesidad de afecto o quizá algo que no se reforzó de chicos, por eso es que empezamos en las primarias y en los primeros años de la secundaria para que ellos tengan una autoestima sana y no necesiten competir con nadie», explicó el Psicólogo Lucas Cano, integrante del equipo de NAyF.

Los estudiantes innovaron con presentaciones musicales, escritos de investigación e interpretaciones audiovisuales creativas, trabajos que elaboraron tras haber recibido en sus establecimientos las herramientas necesarias para abordar la problemática del bullying que les permitieran aplicar distintas acciones que ayuden a mitigar sus efectos en la población educativa.

Un grupo cantó una nueva versión de la canción «Juntos a la par» del cantautor nacional Pappo, acompañados por guitarra entonaron: «Lejos de la maldad, el amor no ha de faltar, nada como ir juntos a la par».

Otra institución expuso distintos carteles con mensajes reflexivos como: «Si lo que vas a decir no edifica, no lo digas», de fondo sonaba la letra del tema «Creo en mí», creado por la española Natalia Jiménez.

Por primera vez, desde el inicio de la Campaña, hubo una puesta coreográfica que culminó con la apertura de una bandera donde las bailarinas expusieron la frase: «Enseñemos a los jóvenes que hay tantas palabras como colores, pensamientos y personas diferentes y que tenemos que respetarlos. Enseñemos a hablar con la verdad, es decir con el corazón».

También ocho chicos representaron una obra dramática sobre una situación de acoso escolar, acompañados por un rap acerca del maltrato. Al terminar los jóvenes flamearon banderas con distintas expresiones: «No te quedes callado», «S.O.S» y el audio transmitía una voz en off que indicaba llamar a la Línea 102 ante un caso de bullying.

Al concluir esta edición con seis instituciones educativas, fueron decenas los estudiantes que participaron de la finalización, con atención vieron cada muestra y aplaudieron lo logrado por los demás estudiantes sobre el escenario.

«Se denota el compromiso de los docentes en trabajar con los chicos. Creemos que el aprendizaje participativo es lo que deja la huella en los chicos, es lo que los hace reflexionar, asimilar toda esta temática, y no solamente que quede en una charla sino que ellos lo puedan compartir con sus amigos del barrio, con los chicos de la escuela, de otros cursos, todo lo que han aprendido respecto de esta Campaña», aseveró el profesional Cano.

Siguiendo el lineamiento que tiene la Campaña de desarrollarse en dos fases -primero dictando un Taller formativo en las escuelas y segundo con la exposición de los estudiantes en el Salón de Actividades Artísticas y Culturales- esta etapa culminó con la adaptación artística de la pieza «Combatiendo el bullying» -de Raúl Cota- a cargo del Taller Municipal de Teatro; la Profesora Carolina Martínez explicó que los artistas buscaron informar de una forma didáctica las diferentes formas de bullying con las que estudiantes conviven y generar dinámicas para detener esa costumbre, tanto para el que las sufre, el que ejerce e incluso para quien observa.