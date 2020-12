Gustavo Soto, intendente de Tupungato hizo un balance de este 2020.

“Dentro de todo, hemos sido una isla en el país, la mayoría de las actividades han seguido trabajando, el sector turístico vio muy complicada su actividad pero creo que Mendoza ha sido una de las pocas provincias que cumpliendo los protocolos ha podido mantener la grande mayoría de sus actividades económicas funcionando».

Y agregó, claro que esto no sirve, si no tenemos una económica nacional que ayude y controle la inflación, precios y cosas que están pasando que exceden al gobernador, es muy difícil desde los departamentos y provincias dar soluciones, pero se está haciendo lo que tenemos al alcance de la mano.

En declaraciones a CNN Radio Mendoza el jefe comunal agregó: “Estamos tratando de hacer esfuerzo para cumplir con el pago del aguinaldo a todo el personal, tenemos la posibilidad de pagarlo en forma completa, llevamos tranquilidad, pero no sin un esfuerzo muy grande. Agradecer al personal municipal la predisposición de haber mantenido el municipio durante todo el año”.

Sobre un acuerdo firmado sobre un proyecto sobre usurpaciones con Tunuyán y San Carlos, Soto destacó: “Un proyecto que presentó el diputado Jorge Difonso que viene a complementar una cuestión que ya está fijada por el Código Penal, pero que no por abundante deja de ser importante, es decir, el código plantea que la usurpación es un delito y desde ese punto de vista Mendoza ha tenido y tiene un concepto bien firme sobre eso.

“Más allá de la necesidad, que es entendible, que desde el estado no hemos sabido, hablo de muchos años, lamentablemente los mejores años que tuvo la Argentina en estos últimos dos siglos de vida que tiene, que fueron el 2003, 2004 hasta cerca del 2007 con crecimiento a tasas chinas, no se hicieron los cambios estructurales que se debieron hacer y proliferaron los asentamientos, la desesperación de la población por no poder acceder a un terreno y ese terreo urbanizado lo fue llevando a tomar primero lugares públicos y después en otros lugares como ocurrió en Buenos Aires hasta terreno privados.

“En Mendoza se organizó y hubo desde el gobierno de Alfredo Cornejo y con continuidad de Suárez y la mayoría de las fuerzas políticas, de seguridad y Poder Judicial, primero es lo primero, si alguien está usurpando y es un delito, lo primero que se tiene que detener es el delito. Una vez que eso se ha superado se buscan las alternativas para superar el problema, no es fácil, es fácil decirlo y hasta armar programas de vivienda pero después en la realidad, cuando hace un año atrás una casa de un barrio estimativamente costaba 1,5 millones de pesos, hoy hablamos de 4 o 5 millones.

“Es un acuerdo de apoyo a una ley que ya fue aprobada, donde primero es el cese del delito y luego ver alternativas para solucionar un problema que es real, dramático como la falta de vivienda”.

En cuanto a la vendimia, Soto agregó: “No tenemos previsto hacer la fiesta de la vendimia, ni siquiera de manera virtual, estamos buscando algunas opciones que podrían para el tiempo de vendimia dar algún incentivo a los artistas que sufren esta situación pero de no mediar algún cambio drástico en lo que hace al tema de la pandemia es muy complicado y aún en formato digital no tiene el mismo carisma, por lo tanto, estamos en etapa de ver qué sucede en enero y febrero y ver con qué podemos ayudar a los artistas, hay un par de ideas que analizaremos cuando las tengamos bien definidas”.