Sorpresa: por qué Sergio Massa reapareció en Mendoza durante Vendimia

En medio de la agenda vendimial que concentra la atención política y social de Mendoza, el excandidato presidencial Sergio Massa reapareció públicamente en la provincia y mantuvo un encuentro con el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

La visita se dio durante las actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los eventos más importantes del calendario mendocino, que cada año reúne a dirigentes políticos, empresarios y referentes sociales de todo el país.

Tras la reunión, Stevanato compartió el encuentro en sus redes sociales y destacó el intercambio de ideas. “Recibimos a Sergio Massa que nos visitó durante la Fiesta Nacional de la Vendimia y charlamos sobre el presente de la Argentina y el futuro de Mendoza”, señaló el jefe comunal.

En el mismo mensaje, el intendente también puso en valor el resultado electoral obtenido recientemente en su departamento. El oficialismo local consiguió un triunfo legislativo que no se registraba desde hace 25 años, un dato que Stevanato calificó como un “logro histórico” para su espacio político.

La referencia apunta a las elecciones municipales realizadas el 22 de febrero en Maipú. Allí, el frente Maipú Crece —vinculado al peronismo y al oficialismo departamental— se impuso con el 43,10% de los votos, superando a la alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, que alcanzó el 40,22%.

A pesar del triunfo del oficialismo, la elección estuvo marcada por una participación electoral inferior al 50% del padrón, un fenómeno que se repite en distintos distritos del país y que genera preocupación en el sistema político.

Más allá de ese dato, el resultado tuvo impacto en el Concejo Deliberante local, ya que la victoria le permitió al oficialismo fortalecer su representación legislativa dentro del órgano municipal.

La presencia de Massa en Mendoza, aunque breve y en el contexto de la Vendimia, volvió a poner su figura en el radar político, luego de varios meses de bajo perfil tras las elecciones presidenciales de 2023.