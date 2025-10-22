Son 644 las escuelas que abrirán este domingo de elecciones de medio término

El próximo domingo 26 de octubre, Mendoza celebrará elecciones de medio término en simultáneo con los comicios nacionales. En total, más de 1,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar, distribuidos en 4.445 mesas que funcionarán en 644 escuelas de los 18 departamentos.

Según la Junta Electoral Provincial, Guaymallén será el distrito con mayor cantidad de electores, con 241.411 votantes que emitirán su sufragio en 697 mesas. Le siguen Las Heras con 171.441 votantes (498 mesas), Godoy Cruz con 160.326 (462 mesas), Maipú con 158.000 y San Rafael con 156.000. En el otro extremo, La Paz tendrá la menor cantidad de electores, con 9.602 distribuidos en 30 mesas.

Por otra parte, 2.592 migrantes residentes en la provincia estarán habilitados para votar concejales en 11 departamentos, en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013. En esta oportunidad, Mendoza renovará cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, además de 24 en Diputados provinciales, 19 en el Senado provincial y 65 concejalías en 12 departamentos.

Las jurisdicciones que elegirán seis concejales son Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Godoy Cruz, mientras que Lavalle, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe elegirán cinco concejales cada una.

A nivel nacional, el padrón cuenta con 35.987.634 votantes, quienes elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores. En el caso de Mendoza, los tres senadores nacionales mantienen su mandato hasta 2027.

El cronograma electoral incluye el inicio de la campaña el 21 de septiembre, la veda electoral desde el 24 de octubre y las elecciones generales el 26 de octubre. En tanto, los seis departamentos que desdoblaron sus comicios municipales (Maipú, Luján, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia) elegirán concejales el 22 de febrero de 2026.