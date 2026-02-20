Sombrío pronóstico: estiman un 99% de posibilidades de que la economía caiga en recesión este 2026

La Universidad Torcuato Di Tella encendió una señal de alerta sobre la economía argentina: un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) estima un 99% de probabilidad de recesión en los próximos seis meses. El dato surge del Índice Líder, un indicador que anticipa cambios en el ciclo económico.

Este indicador busca anticipar los puntos de giro en la actividad económica y en enero registró una caída del 0,58% desestacionalizado. De acuerdo con el estudio, el IL resume información de múltiples variables para ofrecer una señal más clara que cada componente individual, suavizando las volatilidades propias de los datos económicos.

Entre los diez componentes del Índice Líder se incluyen el Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC), el Merval Argentina, el agregado monetario M1, el precio de la soja, las ventas de autos, la recaudación del IVA, el despacho de cemento, el Índice de Confianza del Consumidor, y los índices de producción industrial de minerales no metálicos y siderurgia.

El investigador Martín González Rozada explicó que la caída del indicador se debió principalmente al retroceso de los índices bursátiles, la producción industrial y la recaudación de IVA en términos reales, lo que sugiere una desaceleración general de la actividad.

Las proyecciones llamaron la atención porque contrastan con algunos datos del INDEC, que mostraron un leve crecimiento del PBI en el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, el EMAE registró caídas en octubre y noviembre, y especialistas advierten que sectores clave como industria, construcción y comercio continúan en retroceso, con salarios estancados y pérdida de empleo formal.

En ese contexto, los expertos anticipan un escenario de menor demanda y estancamiento económico, lo que refuerza las señales de un posible cambio de ciclo hacia una fase recesiva en el corto plazo.

