Solomun vuelve a Mendoza y será el protagonista de Año Nuevo en el Frank Romero Day

Mendoza se prepara para recibir el Año Nuevo al ritmo de uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica internacional. Solomun, DJ, productor y referente de la escena house y techno, llega a la provincia para encabezar la celebración del 31 de diciembre, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La propuesta, producida por BAN, Club Koi, ProShow y 1.8 apunta a convertir la noche en una experiencia sensorial que trascienda la pista de baile, pensada tanto para el público local como para quienes eligen Mendoza para celebrar el comienzo del año.

La última vez que Solomun se presentó en Mendoza fue en enero de 2017. Desde entonces, su carrera continuó creciendo hasta consolidarlo como uno de los artistas más convocantes del circuito internacional. Ahora, casi una década después, su regreso tendrá un significado especial: reencontrarse con el público mendocino para festejar la noche más importante del año.

Su gira estival incluirá presentaciones el 29 de diciembre, en Open Park, Punta del Este, para protagonizar una de las grandes noches de la temporada uruguaya. Dos días después, Mendoza será el destino elegido para celebrar la llegada del nuevo año, antes de continuar su recorrido el 2 de enero en MUTE, Mar del Plata, donde volverá a encontrarse con uno de los escenarios más emblemáticos de su historia en Argentina.

En medio de ese recorrido, Mendoza ocupará un lugar privilegiado: será la ciudad elegida por Solomun para despedir el 2026 y recibir el 2027.

Las entradas para el show ya se encuentran a la venta y se consiguen a través de la plataforma Bombo, con el beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro, Patagonia, Bapro y ICBC. Los precios arrancan desde $108.500 para el sector general.

El espectáculo contará además con barras, foto opportunity, zona VIP y galerías preferenciales para vivir una experiencia electrónica de escala internacional. La programación incluirá también la participación de artistas invitados en el warm up, cuyos nombres deberán confirmarse.

En cuanto al concepto de la propuesta, Diego Fernández, productor general del evento, destacó que será una apuesta diferencial que rompe con los formatos tradicionales del escenario. “Estamos trabajando en un evento de una calidad artística y técnica muy alta, pensado desde un formato no convencional y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el Teatro Griego Frank Romero Day. La idea es aprovechar la arquitectura y la inmensidad de este entorno único para desarrollar una puesta 360°, que envuelva al público y lo haga sentir parte de la experiencia. Queremos que la música, el espacio y la producción se integren para generar una conexión distinta con el artista y con el lugar”, señaló.

Una figura internacional para recibir el año

La fecha encuentra a Solomun consolidado como una de las figuras más influyentes y convocantes de la música electrónica global. Con una trayectoria que lo llevó a encabezar los festivales y escenarios más importantes del mundo, el artista construyó una identidad musical que trasciende fronteras y continúa reuniendo multitudes.

Desde la fundación de Diynamic en 2006, su universo creativo se expandió hasta convertirse en una referencia internacional. Su residencia Solomun +1, iniciada en Pacha Ibiza en 2013, es uno de los conceptos más reconocidos de su carrera y una expresión de su manera de entender la música: sets extensos, libertad artística y una conexión directa con el público.

Esa identidad será protagonista de una celebración que tendrá un atractivo adicional: la posibilidad de comenzar un nuevo año con uno de los artistas más importantes de la escena mundial. Una noche que combinará el esperado regreso a Mendoza con el carácter especial de una fecha que reúne a miles de personas alrededor de la música y la celebración.

Mendoza y el Frank Romero Day, escenarios privilegiados

La elección de Mendoza refleja el lugar que la provincia conquistó dentro del circuito electrónico internacional. Con la Cordillera de los Andes como parte de su identidad, una reconocida oferta turística y gastronómica y una escena musical en constante desarrollo, Mendoza se convirtió en un destino capaz de reunir a público de diferentes provincias y países alrededor de grandes experiencias musicales.

Asimismo, el Teatro Griego Frank Romero Day constituye uno de los espacios culturales más emblemáticos del país, siendo un escenario icónico que es parte de la historia de Mendoza, convirtiéndose cada año en hogar de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Su entorno natural y su escala permiten imaginar una puesta en escena al aire libre que vincule paisaje con una acústica de excelencia.

Con la llegada de Solomun, BAN, Club Koi, Proshow y 1.8 impulsan una propuesta de alto perfil a su agenda de fin de año y vuelven a poner a Mendoza en diálogo de dos de sus principales activos: el paisaje y la capacidad de convocar experiencias culturales.

El 2027 comienza en Mendoza. Y comienza con Solomun.

Ficha del evento

Artista: Solomun

Fecha: Jueves 31 de diciembre de 2026

Hora de apertura: 23.55 hs

Lugar: Teatro Griego Frank Romero Day, Mendoza

Venta de entradas: Disponibles en Bombo

Promociones: 3 cuotas sin interés con Banco Macro, Patagonia, ICBC y Bapro

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