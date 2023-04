El 2 de abril de 1982 en las islas del Atlántico Sur se inició un enfrentamiento armado que involucró a nuestro país y al Reino Unido. En dicho conflicto se batalló por la soberanía de las Islas Malvinas.

Por cuestiones políticas el gobierno presidido por Leopoldo Fortunato Galtieri declaró que las fuerzas armadas de la Argentina entraran a las islas. Dicha acción fue tomada por el gobierno británico de Margaret Thatcher como una declaración de guerra.

Todo dentro de un período en el que Argentina había perdido la democracia en manos de un gobierno militar que arrasó con los derechos humanos. Pero sobre todo que afectó a la vida de miles de esperanzados soldados que se prestaron por el amor a su patria.

Así en resumidas cuentas las dos naciones entraron en una batalla armada que juntó a miles de jóvenes. De los cuales quedó un saldo de 649 soldados argentinos muertos según los números de la CNN.

Como pasó en todos los rincones del país, Mendoza y el Valle de Uco vieron partir a sus adolescentes. Quienes muchos volvieron siendo hombres, al igual que hubo algunos que no consiguieron regresar con sus familias.

Ante todo esto, la fecha de hoy se conmemora a esos héroes caídos en la lucha por defender al país y lo que le pertenece. Pero como se recuerda a esos que no pudieron volver, también se hace memoria de quienes lograron pisar de nuevo el suelo argentino en junio del mismo año.

Por ello, para poder hacer honor a este día, desde el Diario NDI decidimos hablar con el ex-combatiente Jorge Uvilla. El nació en el Valle de Uco y formó parte del ejército bajo la posición de sub-oficial mayor.

Su entrada al ejército y al conflicto

Jorge ingresó con 17 años al ejército en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Allí empezó como un desafío personal, pero terminó enamorándose de la profesión hasta el día de hoy. En sus primeros trabajos el formó parte de la Compañía de Ingenieros de Combate 601, ésta ubicada en Campo de Mayo, Buenos Aires.

Uvilla estuvo unos años preparándose y así fue llevado al campo de batalla con 21 años. El mismo nos comentó que sintió en ese momento de su vida. Esto decía: “No tuve tiempo de sentir nada. Pero obviamente cuando me dijeron vamos a Malvinas a combatir con los ingleses por las islas sentí alegría, por un lado, cómo todo el país porque recuperábamos unas islas que nos habían usurpado de muchos años. Por otro lado, como profesional que me había preparado para eso (…) sabía que nos preparaban para una guerra, que tipo de guerra no sabía, pero sí que lo era, entonces sentí ansiedad por ir como cualquier buen soldado y buen ciudadano. También sentía incertidumbre y una serie de emociones que a día de hoy las sigo sintiendo”.

Llegó como jefe del grupo de ingenieros, con esa tarea en la espalda Jorge debió dedicarse a la construcción de trampas minadas mayormente. Esto a lo largo de más de un mes, iniciando el 7 de abril y saliendo el 27 de mayo. Todas ellas posicionadas en las zonas de defensa de Darwin y Pradera de Ganso.

Su día a día era la construcción y sobrevivencia bajo todos los climas de la isla. Así lo comentaba Jorge: “Yo tenía mí misión que era armar obstáculos, explosivos principalmente, era salir temprano a trabajar, tomar todas las precauciones de alerta. (…) Mi propia posición que era donde dormía, que eran trincheras no teníamos camas ni habitación, había que hacer un pozo que fue nuestro lugar. El día a día era trabajar, cuando había sol, con frío, con lluvia y todo porque había objetivos que cumplir”

Los peligros de la guerra como morir o ser atrapado

Tras finalizar sus tareas en la construcción e instalación de explosivos, Jorge terminó siendo atrapado por las fuerzas británicas. Así es que el 29 de mayo fue tomado como rehén donde se lo obligó a desarmar las trampas que habían instalado.

Ese tiempo bajo la tenencia inglesa fueron los últimos momentos del mismo en las islas, pues desde ahí se lo trasladó nuevamente al continente. Todo para poder volver al país el 14 de junio en un buque. Uvilla lo contó así: “yo después que caigo prisionero el 29 de mayo me quedo diez días removiendo los obstáculos minados que yo había hecho con mí tropa. Después nos llevan a San Carlos que era uno de los lugares de concentración de prisioneros. Allí llegamos a la noche y a la mañana siguiente embarcamos en un buque. Luego nos llevaron a Montevideo donde hicieron la entrega de prisioneros”.

La pasión por la nación es innegociable para Jorge

Jorge desde el primer momento aseguró que volvería a prestar su vida por su país las veces que fueran necesarias. Un sentimiento de patriotismo y amor a la libertad que no se ven mucho el día de hoy.

Pues si bien aseguró que la mitad de su persona se quedó la isla, el repetiría ese esfuerzo. Todo por el gran orgullo que le genera el haber podido defender esas islas. Llegando al punto de sentirse bendecido para ser elegido y de ahí su enorme agradecimiento a Dios.

Ante esto y la pérdida de la guerra, el soldado afirmó que en muchos momentos hubiese preferido morir. Esto decía: “Sentí impotencia, angustia, tristeza, dolor, no es fácil, la rendición no es fácil. En varios momentos preferí haber quedado muerto, morir en combate porque la rendición, entregar el fusil, entregar el casco, ser prisionero. A ver después de dos meses de sacrificio, sentirte vencido es una serie de sensaciones negativas que cuestan superarlas, es más a día de hoy no supero ciertas cosas. Siempre me pregunto si hice lo suficiente, o hice poco, o que haría ahora”.

Pero si bien el remordimiento por la pérdida de ese conflicto lo carcome, el confirmó que repetiría esa experiencia por su país. Así lo comentaba: “Lógico me hubiese gustado ganar, no fue así. Pero creo que dimos todo lo que pudimos, sólo nos queda el dolor de la derrota. Aunque, sin duda, ofrendaría mi vida por mi patria mientras me quedé un mínimo aliento. Lo haría contra todo aquel que atente contra ella, ya sea enemigo interno o externo. Aunque hoy es más probable el interno. Yo sólo espero que el Clarín me llame”.

Malvinas fue, es y será un sentimiento

Jorge hoy en día es retirado el ejército y dedica algo de su tiempo a dar charlas en las escuelas de Tunuyán. Ante esto se le preguntó que significaban para él las islas, momento en el que aprovechó para dejar un palito a los gobiernos. Esto nos dejó: “Malvinas es un sentimiento y está grabado a fuego con la sangre de nuestros muertos. Pero estos gobiernos sólo se encargaron de desterrar el amor por la patria y los valores que teníamos. Desde Malvinas en adelante solo se dedicaron a adoctrinar las distintas generaciones”.

De Jorge para los jóvenes

Jorge Uvilla, no un veterano sino un combatiente de la nación argentina dejó como cierre un mensaje para los jóvenes y adultos de nuestro país. Así marcaba el final de la charla:

“La sociedad madura como yo, ya grande, tratemos de hacer lo mejor. Dejemos nuestras mezquindades y que tratemos de darle paso a los jóvenes para ver si recuperan este bendito país que tenemos. A los jóvenes pedirles primero disculpas por no dejarles algo mejor, porque yo ya vengo de vuelta. Estoy más cerca de irme que de quedarme, y ya mucho más de lo que hice no voy a hacer, porque es la realidad.

Entonces que realmente vean este como un hermoso país y se preparen para recuperar lo que fue en su momento y lo que puede llegar a ser. Ojalá que algún gran diplomático que salga de la juventud pueda recuperar las islas por vías diplomáticas. Porque en realidad, en la guerra no gana ni el que gana. Porque por más que gané una guerra, si perdí un hombre, ya fue una pérdida irreparable”.

Fin

Miles de personas viajaron a luchar por esas islas que son el orgullo de un país. Dentro del Valle de Uco tenemos muchos de estos héroes, pero no siempre reciben lo que dieron.

Jorge fue uno de los tantos jóvenes que prestaron su vida y que hoy debería ser el orgullo de una nación. Un ex-combatiente que para Tunuyán es un símbolo de grandeza.