La educación secundaria en Mendoza enfrenta un escenario preocupante en Matemática: apenas el 17% de los estudiantes que terminan ese nivel alcanza los aprendizajes esperados, según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación. La investigación, elaborada a partir de los resultados de las evaluaciones nacionales Aprender, también identificó dificultades en Lengua y diferencias importantes entre el desempeño de los alumnos de primaria y secundaria.

La economista, analista de datos y coautora del estudio, Lucía Vallejo, explicó en diálogo con Diario San Rafael que el 78% de los alumnos de sexto grado alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, una mejora de 12 puntos respecto de 2023 y superior al 71% registrado en 2016. En Matemática, en cambio, el porcentaje llega al 55%, todavía siete puntos por debajo de los resultados de ese año. En secundaria, la situación es más compleja: Lengua alcanza al 56% de los estudiantes, frente al 68% de 2019, mientras que Matemática no logra superar el 20%.

El relevamiento también analizó la relación entre las inasistencias y el rendimiento académico. En primaria, Mendoza presenta indicadores relativamente favorables: el 14% de los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo y el 10% del más alto registra 16 faltas o más durante el año. Sin embargo, el ausentismo aumenta y se convierte en un problema transversal durante la secundaria, con consecuencias sobre la continuidad de los aprendizajes.

Entre los factores que explican las dificultades en Matemática, Vallejo mencionó la flexibilidad en los criterios de promoción escolar, las inasistencias y las falencias en la formación docente. A diferencia de lo ocurrido con Lengua, donde la Campaña Nacional por la Alfabetización impulsada desde 2023 contribuyó a mejorar los resultados, el área matemática continúa sin mostrar una recuperación significativa. Por eso, la especialista planteó la necesidad de revisar los planes de estudio de los profesorados y fortalecer la formación específica en Matemática, ya que considera que actualmente se dedica demasiado tiempo a las estrategias didácticas y no suficiente al dominio de los contenidos de la disciplina.